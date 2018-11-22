Ziliha Uluboy: Kaygı en büyük sorunumuz

HK Ajans

Kıbrıs Türk toplumu, son dönemlerde yaşadığı ekonomik kriz, bir de savaş yaşamış bir toplum olması nedeniyle, ciddi gelecek kaygıları yaşıyor.Toplum olarak bugün hangi noktadayız, ebeveyinlerin çocuklarına herşeyi hazır vermesi,toplumda antidepresan ilaç kullanımının artmasının nedenlerini Uzman Psikolog/Psikoterapist Ziliha Uluboy’a sorduk. Uluboy, “Savaş, göç, kayıplar, maddi ve manevi geride bırakılanlar çok büyük travmalar demektir. Üstelik rehabilitasyon sürecinden geçmeyen bir toplumu düşündüğümüz zaman insanlar kendi yaralarını kendi yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. “Biz bulamadık, yapamadık” diye düşünen ebeveynler, çocuklarına tüm imkanları sunmaya çalışıyor” dedi.

Ekonomik krizin insanlarda ciddi bir belirsizlik yaşanmasına neden olduğuna işaret eden Uluboy, tek başına kullanılan antideprasan ilaçların tedavide tek başına başarılı olmadığını; ilaçla birlikte psikoterapi ile devam eden tedavilerin başarı oranının çok daha yüksek olduğuna işaret etti.

Hayatımız çok belirsiz

İşte Uluboy’un konu ile ilgili görüşleri: İnsan önce kendi iyi olabilmeli ve kendini sevebilmeli. Sonra başka birine iyi davranabilir, ona iyi gelebilir ve sevgisini gösterebilir.Bunun en temelini ya da temellerinden birini kaygıya bağlıyorum. Kıbrıs’ta yaşayıp kaygı yaşamayan insan heralde azdır diye düşünüyorum.

Toplum olarak ekonomik hayatımız çok belirsiz. Hangi gelir düzeyine sahip olunursa olunsun etkilenmemek kaçınılmazdır.Dövize endeksli yaşadığımızdan ötürü her gün uyanıp dövizin bugün ne sürpriz yapacağını beklemek sürekli bir kaygı halinde yaşamamıza neden oluyor. Kaygının en temeli belirsizliktir; bu da Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşarken şüphesiz herkes için geçerlidir.Ekonomik yaşamımızın stabil olmaması ortalama her 10 yılda bir devalüasyon yaşayan bir toplum oluşumuz geleceğimizle ilgli belirsizliği hayatımızın göbeğine oturtuyor. Hiçbirimiz kısa, orta ve uzun vadede ekonomik hayatımızın ne noktada olacağını öngöremiyoruz. Bu durum da tüm yaşam alanlarımızı olumsuz etkiliyor.

Yaralarımızı kendimiz sarmaya çalıştık

Biz savaştan çıkalı çok uzun bir zaman geçmedi. Savaşı birebir yaşayan insanlar hala hayatta. O dönemde çocuk veya genç olanlar şu an çocuk yetiştiriyor. Savaş, göç, kayıplar, maddi ve manevi geride bırakılanlar çok büyük travmalar demektir. Üstelik rehabilitasyon sürecinden geçmeyen bir toplumu düşündüğümüz zaman insanlar kendi yaralarını kendi yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. “Biz bulamadık, yapamadık” diye düşünen ebeveynler, çocuklarına tüm imkanları sunmaya çalışıyor.Hem de koşullarını çok zorlayarak bunları yapmaya uğraşıyorlar. Çocuklarının eğitimlerinden sonra da devam ederekev, araba, iş kurma, evlendirme en temelini oluşturuyor. Bununla da bitmeyip çocuğunun evinin masrafını dahi yüklenmeye çalışan bir nesil var.

Emek vermeden edinilen herşey kıymetsizdir

Ülkemizde gençler artık üniversitede sadece lisans eğitimi ile kalmıyor lisans üstü eğitime de devam ediyorlar. Ancak eğitim düzeylerine denk bir iş bulamıyorlar. Bu da gençlerde düşük motivasyon ve hayata karşı istek duygusunu zayıflatıyor. Ailelerinden edindikleriyle var olmaya çalışıyorlar.

Emek vermeden edinilen herşey kıymetsizdir. Bir şey için emek harcanmalı ki benimsensin, sahiplenilsin. Bedel ödemek diye bir şey var. gençler bedel ödemeden herşeye sahip oluyor. Bedeli ödeyen hep ebeveyn ise onun da istekleri, talepleri olacaktır. Ama tabi bu genç tarafından her zaman karşılanamayacaktır. Bu da ilişkilerde çatışmayı, memnuniyetsizliği, mutsuzluğu her iki taraf için getirecektir. Günün sonunda mutlu bir birey ve mutlu bir aile tablosu görmüyoruz.

İş bulamayan genç için yaşam aslında anlamsızdır. Dış görünüşte herşeye sahip olan biri olarak görünse de iç dünyası “yaptım, başardım, tatmin oldum” duygularından yoksun kalacaktır. Ailelerin verdiği sınırsız yardımla ne yazık ki gençler,“daha çok çalışayım, daha başarılı olayım” yerine “ailem herşeyimi yapsın, işimi kursun veya -devlette işe gimemi sağlasın”beklentisinde oluyor.

Ebeveyinler çocuklarının hayat yükünü taşımamalıdır

Kabul edelim ki Kıbrıs’ın kuzeyinde ambargolar altında yaşamak çok da kolay değildir. Ekonomik olarak çok sıkıntılar yaşanıyor. Aileler bunun için de kendilerini çocuklarına yardım etme konusunda mecburi hisseyorlardır. Bu çok anlaşılır bir durumdur. Problemli olan nokta sınırların aşılmasıdır. Bir yere kadar çocuğuna kendi ayakları üstünde durması, yaşam yolculuğunda sadece destek veren ebeveynler olmalıdırlar. Bütün hayatlarının yükünü taşıyan olmamalıdırlar.

İlaç tek başına bir tedavi değil

Günlük yaşam ve gelecek kaygısı çok yüksek bir toplumuz. Böyle olunca da anksiyete bozukluklarının, depresyonun, somatik hastalıkların görülme sıklığının artması kaçınılmazdır. Elimde şu an yapılmış istatistiki bir çalışma yok. Maalesef ülkemizde sağlık konusunda istatistiki veriler tutulmuyor. Antidepresan veya antianksiyolitiklerin nereden nereye çıktığını söyleyemeyeceğim. Ben psikolog olduğum için ilaç reçetelendirmiyorum ama yine de klinikte takip ettiğim danışanlarımdan gözlemim bu tür ilaçlara talep olduğu doğrultusundadır.

Şunu belirtmek yerinde olacaktır, her problemde ilaç tek başına bir tedavi değildir.Her ilacın yan etkisi olduğu gibi problemin nedenini çözmeye de yeterli değildir. Psikolojik rahatsızlıklarda gerekli olduğu durumlarda ilaçların kullanılması önemlidir ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki ilaçla birlikte psikoterapi ile devam eden tedavilerin başarı oranları çok daha yüksektir. Birçok durumda ilaçsız tek başına psikoterapilerin tedavi sağladığı kanıtlanmıştır.

Çocuklara sorumluluklarını verin

Tüm bu konuştuklarımız toplumdaki her bireyi az ya da çok etkilemektedir. Ekonomik zorluklar global bir sorundur dolayısıyla, bireylerin tek başına çözüm bulması kolay değildir. Ancak bireysel bütçe planlamalarını iyi yapmaları gerekiyor. Yapamadıkları takdirde çok zor duruma düşerler. İlk başta belirttiğim gibi ebeveynlerin çocuklarına kendi hayat sorumluluklarını vermeleri ile çocuklar, gençler bütçelerini ve kendi yaşamlarını kontrol etmeyi öğrenebilmeliler.

Belirsizlik içinde yaşamak, iyi olma halimizi elimizden alabilir. İyi olma halini psikolojik ve fiziksel olarak ayırmıyorum, ikisi bir bütündür.

Kaygı, yaşamımızın doğal bir parçasıdır. Hepimiz günlük yaşamımız içinde farklı konularla ilgili kaygı duyabiliriz. Yetişmemiz gereken bir iş, sınav, sağlık, para, çocuklar ve aileyle ilgili sorunlar birçoğumuzu kaygılandırabilir. Kaygı, bizim günlük problemlerle baş edebilmemiz için hazırlıklı olmamızı, bir tehlike durumunda da hızlı karar verip kurtulmamızı sağlar. Normalde bu tür bir kaygı normaldir, hafiftir ve çok baş edilir düzeydedir.

Kaygı bozukluğuna dikkat

Anksiyete(kaygı) bozukluklarının temel özelliği, kişi günlük hayatında nedensiz ve engelleyemediği bir şekilde sürekli sinirli, gergin, huzursuz ve sıkıntılı hissetmesidir. Bu duygulara çarpıntı, terleme, titreme, tansiyonun yükselmesi, hızlı nefes alma, kas gerginlikleri, nefes almada güçlük, boğuluyormuş hissi, mide bulantısı gibi fiziksel belirtiler de eşlik eder. Ayrıca kontrolü kaybetme, her an kötü birşey olacakmış hissi ve uyku bozuklukları yaşanmaktadır. Anksiyete bozukluğu tanısının konmasında en belirgin özellik, kişinin kaygı yoğunluğunun günlük hayatını etkilemesi ve mesleki ve kişiler arası ilişkilerde zorluklara yol açmasıdır. Bu özellik kaygı bozukluklarını normal kaygıdan ayırır.

Kaygı bozuklukları kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını etkiler ve eğer tedavi edilmezse, sosyal, mesleki ve kişiler arası ilişkilerde önemli problemlere yol açabilir. Eğer kişi bunları kendinde farkediyorsa veya bir yakını onu bu yönde uyarıyorsa bir psikoterapist yardımı alması gerekiyor demektir.