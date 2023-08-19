Zimbabve 4 Güney Afrikalı gazeteciyi sınır dışı etti

Zimbabve'de devlet başkanlığı ve genel seçimlere ilişkin son hazırlıklar yapılırken, Güney Afrikalı 4 gazeteci sınır dışı edildi.

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19/08/2023

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Zimbabve 4 Güney Afrikalı gazeteciyi sınır dışı etti

Zimbabve hükümetinin sözcüsü Nick Mangwana, yaptığı açıklamada, ülkeye geliş amacı konusunda yetkililere yanlış beyan verdikleri tespit edilen 4 Güney Afrikalı gazetecinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Mangwana, seçimi takip için gelen gözlemcilerin ve gazetecilerin ülkeye girişleri sırasında akredite olmalarının zorunlu olduğunu belirterek, ülkeye geliş nedeni konusunda yetkilileri yanıltanların ilk uçakla gönderileceğini ifade etti.

19/08/2023 16:54
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TAGS: Zimbabve, Güney Afrika, gazeteci, sınır dışı
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