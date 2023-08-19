Zimbabve 4 Güney Afrikalı gazeteciyi sınır dışı etti
Zimbabve'de devlet başkanlığı ve genel seçimlere ilişkin son hazırlıklar yapılırken, Güney Afrikalı 4 gazeteci sınır dışı edildi.
19/08/2023
Zimbabve hükümetinin sözcüsü Nick Mangwana, yaptığı açıklamada, ülkeye geliş amacı konusunda yetkililere yanlış beyan verdikleri tespit edilen 4 Güney Afrikalı gazetecinin sınır dışı edildiğini duyurdu.
Mangwana, seçimi takip için gelen gözlemcilerin ve gazetecilerin ülkeye girişleri sırasında akredite olmalarının zorunlu olduğunu belirterek, ülkeye geliş nedeni konusunda yetkilileri yanıltanların ilk uçakla gönderileceğini ifade etti.