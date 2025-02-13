Zimbabve'de otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti

Zimbabve'nin güneyindeki Masvingo-Beitbridge otoyolunda otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.

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13/02/2025

Zimbabve'de otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti

Zimbabve'nin güneyindeki Masvingo-Beitbridge otoyolunda otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki Beitbridge Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen kazada, aşırı hız ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen otobüs karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada, 17'si kaza yerinde olmak üzere 24 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Yaralıların kaldırıldığı Beitbridge Hastanesinden yapılan açıklamada, 12 yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.

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TAGS: haber, kıbrıs, Zimbabve, kaza
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