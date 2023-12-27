Zimbabve'de şubattan bu yana 13 binden fazla kolera vakası tespit edildi

Aralık ayında yurt içi seyahatlerin artması nedeniyle salgın artış gösterirken, başkent Harare başta olmak üzere ülkenin 55 bölgesinde kolera vakası tespit edildi.

Salgında şimdiye kadar 221 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, vatandaşlara kolera salgınına karşı tedbir alması ve hijyene dikkat etmesi çağrısı yaptı.

Zimbabve'nin başkenti Harare'de kolera salgını nedeniyle 17 Aralık'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede 2008'de 100 binden fazla kol