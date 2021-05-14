Zimbabveli babanın 16 eşi, 151 çocuğu var

Zimbabve'de 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro, hedefinin 100 eş olduğunu söyledi.

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14/05/2021

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Zimbabveli babanın 16 eşi, 151 çocuğu var

Zimbabve'de 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro, hedefinin 100 eş olduğunu söyledi.

Zimbabve, Mbire bölgesinde yaşayan Misheck Nyandoro'u konuşuyor.

16 eşi ve 151 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Nyandoro isimli işsiz baba, rekora gideceğini ifade ederek, "Hedefim 100 eş sahibi olmak" dedi.

Bu yılın içinde 17. evliliğini planladığını söyleyen Nyandoro, 1983 yılında çok eşli hayatı benimsediğini belirterek, eşlerinin hayatından son derece memnun olduğunu ifade etti.

Maddi anlamda sıkıntıda olmadıklarını kaydeden Nyandoro, tarla sahibi olduklarını ve çocuklarının tarlada çalışarak geçimini çiftçilikten kazandığını söyledi.

Çocuklarından ikisinin polis, altısının ise asker olduğunu açıklayan Misheck Nyandoro, 13 kızını ise evlendirdiği aktardı.

14/05/2021 16:15
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TAGS: Misheck Nyandoro, Zimbabv
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