Zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı tutuklandı

Kıb-Tek Gazimağusa bölge amirliğinde elektrik teknisyeni olarak görev yapan A.D, ( E-40 ) 2015 ile 2018 tarihleri arasında Gazimağusa bölgesinde, evrak sahteleme, tedavüle sürme, emanetçi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanmak suçu ile ilgili dün tutuklandı. Zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Ersoy Soydağ olgularla ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgi aktardı. Soydağ şahadetinde zanlının 2015 – 2018 tarihleri arasında 14 abonenin sayaçları üzerindeki aylık tüketim miktarlarını daha düşük olarak el bilgisayarına girip dairede faturalanmalarını sağladığı, ayrıca bir abonenin elektrik sayacını arızalı olduğu gerekçesiyle değiştirip sayaç üzerinde yazılı 21511 kws miktarını sayaç değişim belgesi üzerine 11086 kws yazmak suretiyle resmi evrakı sahteledikten sonra elektrik kurumuna vermek suretiyle tedavüle sürüp görevini kötüye kullandığını aktardı. Soydağ şahadetine devamla zanlının, bir aboneden elektrik borcuna yatırmak maksadıyla almış olduğu 6000 TL parayı da kurum veznesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini aktardı. Olguları aktaran tahkikat memuru diğer şayaçların bulunması ve kullanıcılarından ifadelerin alınabilmesine olanak sağlamak maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Daha sonra söz alan savunma avukatı tahkikat memuruna bazı sorular yönetti. Soydağ savunma avukatının sorularına karşılık verdiği cevapta, şikâyetin polise KIBTEK müdürü tarafından yapıldığını, bahse konu 14 sayacın kontrol için Lefkoşa merkeze gönderilmesi gerekirken gönderilmediğinin tespit edildiğini, bunlardan 5 tanesinin emare olarak alındığını, diğerlerinin ise araştırıldığını ve kullanıcılarından ifade alınacağını belirterek kurum içinde konu ile ilgili soruşturmanın yapılmakta olduğunu aktardı. Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan tahkikatın salimen devam etmesine olanak sağlamak maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.