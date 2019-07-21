Zinedine Zidane, Bale'in takımdan ayrılacağını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımın yıldız isimlerinden Gareth Bale'in ayrılmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası'nda Bayern Münih ile karşılaşan Real Madrid, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, Bale'in geleceği ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Zidane, "Bale oynamadı çünkü çok yakında takımdan ayrılacak. Umarım yakım zamanda takımdan ayrılır. Bu herkes için iyi olacak. Onun yeni takımına transferi üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Gallerli oyuncu ile hiçbir problemi olmadığını dile getiren Zidane, "Onunla bir sorunum yok ama bazı şeylerin yerine oturması gerekiyor. Bir karar vermeliyim. Değişmek zorundayız. Ayrılık hem teknik adamın hem oyuncunun kararıdır." dedi.

BAYERN'İN RADARINDA

Arjen Robben ve Frank Ribery ile yolları ayıran Bayern Münih'in Bale ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Alman temsilcisinde forma giyen yıldız futbolcu Thiago Alcantara, Bale transferinin Bayern Münih için nokta atışı olacağını dile getirdi.

Thiago, "Bayern Münih gibi bir takıma üst seviye bir oyuncu gelmesini olumlu karşılıyorum. Garet Bale gelirse kapımız ona açık olacak" dedi.

KAVGALI AYRILIYOR

Zidane'ın bu açıklaması Gareth Bale cephesinde hoş karşılanmadı. AFP Ajansı'na konuşan Gallerli oyuncunun temsilcisi Jonathan Barnett, "Zidane'ın yaptığı ayıp. Real Madrid'için bu kadar emek veren bir oyuncuya hiç saygı göstermiyor. Transfer görüşmeleri sürüyor" açıklamasını yaptı.

BALE'İN KARARI ÖNEMLİ

Gareth Bale'in kendisi ve ailesi için iyi bir seçenek oluşması durumunda takımdan ayrılacağı dile getirildi. Real Madrid'e dünya rekoru transfer bedeliyle Tottenham'dan giden yıldız isim, ayrılmaya zorlanmayacak. Bayern Münih, Tottenham ve Manchester United seçenekleri masada.