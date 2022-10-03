Küçükerenköy’de yetkili makamdan izinsiz, tasarrufundaki zıpkın ile balık avlayan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 02.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Küçükerenköy’de deniz içerisinde, A.A.(E-40)’nın yetkili makamdan izinsiz, tasarrufundaki zıpkın ile balık avladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, tasarrufundaki 4 adet sokan, 2 adet barbun ve 1 adet orfo cinsi balıklar ile balıkları avlamakta kullandığı zıpkın emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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03/10/2022 14:16