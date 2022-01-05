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Hasan Cambazoğlu boğularak yaşamını yitirdi!

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05/01/2022

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Hasan Cambazoğlu boğularak yaşamını yitirdi!

Ülkemizin sevilen insanlarından 56 yaşındaki Hasan Cambazoğlu yaşamını yitirdi. Cambazoğlu’nun vefat tüm balıkçı camiası ve sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.   

Gönyeli’de sakin Cambazoğlu bugün Çatalköy'de, eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Cambazoğlu’ndan haber alınamaması üzerine  denizde ve karada Sahil Güvenlik,  Polis ve Sivil savunma ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapıldı. 

Aramalar sonucu saat 21.00 sıralarında Hasan Cambazoğlu’nun cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayalıkların arasında bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

05/01/2022 22:10
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TAGS: Zıpkınla balık avlamaya giden şahıstan haber alınamıyor, haberkibris,
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