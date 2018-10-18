Ziraat Bank KKTC Ülke Yöneticiliği Yeni Hizmet Binasına Taşındı

KKTC’de 1974 yılından bu yana ülke ekonomisine değer katmak amacıyla faaliyet gösteren Ziraat Bankası KKTC Ülke Yöneticiliği yeni hizmet binasına taşındı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası KKTC Ülke Yöneticisi Serdar Eldemir “Ziraat Bankası olarak KKTC’de 8 şubemiz ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Temel amacımız Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi ve derinleşmesine katkı sunmak, ülke ekonomisine artı değer katmak ve dış ticaret hacminin artırılmasında etkin rol almaktır.

KKTC ekonomisinin güçlenmesine yönelik faaliyetlerin finansmanına ilişkin talepleri en hızlı şekilde karşılayan KKTC Yöneticiliğimiz, KKTC ülke bankacılık sektöründeki payını ve etkinliğini arttırarak geniş ve yenilikçi ürünleri ile varlığını güçlendirmektedir. KKTC halkına daha iyi hizmet verebilmek için yapımını tamamladığımız yeni binamızda faaliyetimize başladık. Küçükkaymaklı’daki yeni binamızda KKTC Ülke Yöneticiliğimizin yanı sıra Lefkoşa Şubemiz ve Ziraat Sigorta KKTC Şube Müdürlüğü de hizmet verecek.” dedi