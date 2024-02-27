Ziraat Bankası'ndan Kıbrıs Türk Kadınına Büyük Destek

1974'ten bu yana Kıbrıs Türk ekonomisine destek sağlayan Ziraat Bankası, KKTC'deki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketi sunuyor.

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27/02/2024

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Ziraat Bankası'ndan Kıbrıs Türk Kadınına Büyük Destek

1974'ten bu yana Kıbrıs Türk ekonomisine destek sağlayan Ziraat Bankası, KKTC'deki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketi sunuyor. KKTC İlk Evim Konut Kredileri ve KKTC Tarımsal Mekanizasyon Kredilerine ek olarak, Ziraat Bankası şimdi de KKTC Kadın Girişimci Destek Paketini hayata geçiriyor. Bu yeni kredi paketi, kadın girişimcilerin ticari faaliyetlerini destekleyerek, onların ülke ekonomisine katkılarını artırmayı hedefliyor.

KKTC Kadın Girişimci Destek Paketi, faaliyet süresi en az 1 yıl olan ve ya kadın girişimcilere ait şahıs firmaları ya da kadın ortakların toplam hissesi %50 ve üzeri olan firmalara açık olacak.   36 ay vadeli olarak yararlanılabilecek kredi paketinde firma başı kullandırım tutarı azami 1 milyon TL olup; başvurular tüm Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabilecek.

 

 

 

27/02/2024 10:21
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TAGS: haber, kıbrıs
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