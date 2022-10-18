Ziraat Mühendisleri Odası'ndan iki ayrı konferans...
KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, yarın ve perşembe günü 2 ayrı konferans düzenliyor.
18/10/2022
KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, yarın ve perşembe günü 2 ayrı konferans düzenliyor.
“Zeytin ve Kooperatifçilik” konulu konferans yarın saat 14.00’te Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda yapılacak. Konferansı Prof. Dr. Hülya Gür ve Dr. Hayati Başaran verecek.
ZMO ayrıca 20 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası konferans salonunda Zuhal Gözüküçük’ün anlatımıyla “Üretimde Kadın Girişimci Olmak” konulu konferans düzenleyecek.
ZMO Başkanı Erkut Uluçam konferans konularına ilgi duyan herkesin davetli olduğunu bildirdi.