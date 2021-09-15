Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kurası çekildi
15/09/2021
50 takımın mücadele edeceği 2. Eleme Turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, eşleşmede kura sonucunda ismi önce çıkan takımların sahalarında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri, kura çekimi ile belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez nezaretinde Riva'daki tesislerde gerçekleştirilen kura çekiminde, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da yer aldı.
50 takımın mücadele edeceği 2. Eleme Turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, eşleşmede kura sonucunda ismi önce çıkan takımların sahalarında oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Kardemir Karabükspor-Karşıyaka
Çankaya-Ofspor
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor
Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi
Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
76 Iğdır Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan
Esenler Erokspor-Osmaniyespor
İçel İdmanyurdu-Düzcespor
68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor
Hacettepespor-Kahta 02
Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor
Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor
Çarşambaspor-Altındağspor
Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor
Bergama Belediyespor-Sancaktepe
1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor
Mardin 1969-Gümüşhanespor
Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği
Hendekspor-52 Orduspor
Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Ağrı 1970-Kuşadasıspor
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor
Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Edirnespor-Çatalcaspor
Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor