Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu toplu sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, bugün oynanan maçlarla başladı.

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07/12/2023

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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu toplu sonuçları


Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: 3-1

Bodrum FK-Menemen FK: 2-1

Erzurumspor FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-3

Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: 4-1

Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-0

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Eyüpspor-Ankara Demirspor: 3-1

Sakaryaspor-Ankaraspor: 1-0

Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: 2-1

Göztepe-1461 Trabzon FK: 3-0

Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4-1

Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-3

TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 3-0

07/12/2023 11:29
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası, leme
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