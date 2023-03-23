Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Demir Grup Sivasspor Çeyrek Final müsabakası oynanmayacak olup, TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Demir Grup Sivasspor Kulübü hükmen galip (3-0) sayılacaktır.

Yarı Final 1. Maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, rövanş maçları ve Final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecektir."

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları programı şu şekilde:

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23/03/2023 16:45