Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
05/02/2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. Öte yandan maçları yönetecek hakemler de duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda düdük çalacak hakemler şöyle:
YARIN:
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN
17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER
8 ŞUBAT PERŞEMBE:
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK