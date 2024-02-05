Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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05/02/2024

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. Öte yandan maçları yönetecek hakemler de duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN:

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN

17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER

8 ŞUBAT PERŞEMBE:

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK

05/02/2024 11:37
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası, hakem,
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