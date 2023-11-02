Ziraat Türkiye Kupası: Tur atlayan takımlar netleşiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor.

ads ads ads ads
02/11/2023

ads
Ziraat Türkiye Kupası: Tur atlayan takımlar netleşiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. TFF 3. Lig ekiplerinden Kepezspor, Süper Lig takımlarından İstanbulspor'u uzatmalarde 3-2 mağlup etti. TFF 2. Lig takımlarından Beyoğlu Yeni Çarşı ise Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor'u penaltılar eledi.

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna, bugün oynanan maçlarla devam ediliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Kupada bugün şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Kepezspor: 2-3
Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-1
Adanaspor-Hacettepe 1945: 5-0
GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 6-4 (Penaltılarla)
Ümraniyespor-Orduspor 1967: 5-1
Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 3-0
Somaspor-Talasgücü Belediyespor: 6-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: 3-1
Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: 1-0
Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-2
Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-6 (Penaltılarla)
İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-2
Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: 0-4
Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1
Altay-Aliağa Futbol: 2-1
Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0

02/11/2023 09:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ziraat Türkiye Kupası
MANŞETLER

HK SPOR

FIFA'dan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e üç yıl men cezası

HK SPOR

FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e üç yıl men cezası verdiğini duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, fair-play prensiplerinin ihlali ve saldırgan davranışları kapsayan 13 numaralı disiplin kodunu ihlal ettiği gerekçesiyle Luis Rubiales'e futbolla ilgili faaliyetlerden üç yıl men cezası verilmesine karar verildi. Rubiales'in, cezaya itiraz hakkının bulunduğu da ifade edildi. Avustralya'nın Sidney kentinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta oynanan final maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da, madalya töreni sırasında kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesinin ardından gelen baskılarla Rubiales istifa etmiş, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevinden alınmıştı. Rubiales, FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden de uzaklaştırılmıştı. RFEF, geçici olarak başkanlığa getirdiği Pedro Rocha'nın aldığı kararla, Vilda'nın daha önceden yardımcılığını yapan Montse Tome'yi teknik direktörlüğe getirse de kadın futbolcuların federasyon içinde başka değişiklikler istemesi ve İspanya Milli Takımı'nı boykot etmesiyle sorunlar devam etmişti. Oyuncuların, "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle 20 Eylül'de sona ermişti.
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.