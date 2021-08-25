Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi

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25/08/2021

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yer aldığı kura çekimine 10 takım katıldı.

7-9 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu'nda müsabakalar, kura çekiminde ismi önce çıkan takımların sahasında yapılacak.

Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği

Karaman Belediyespor-Kahta 02

Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya

Batman Petrolspor-Hendekspor

Kuşadasıspor-Modafen

25/08/2021 18:55
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi
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