Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi
25/08/2021
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yer aldığı kura çekimine 10 takım katıldı.
7-9 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu'nda müsabakalar, kura çekiminde ismi önce çıkan takımların sahasında yapılacak.
Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:
76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği
Karaman Belediyespor-Kahta 02
Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya
Batman Petrolspor-Hendekspor
Kuşadasıspor-Modafen