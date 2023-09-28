Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tura 23 maçla devam edildi

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28/09/2023

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tura 23 maçla devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turuna 23 maçla devam edildi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu: 1-2

Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor: 4-1

Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor: 4-0

Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0

Bayburt Özel İdare-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 5-6

Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 3-0

Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK: 2-0

Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-7

12 Bingölspor-23 Elazığ FK: 1-2

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor: 0-2

Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol: 3-0

1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor: 4-5

Anadolu Üniversitesi-Sincan Belediyespor: 1-2

Turgutluspor-Aliağa Futbol: 1-3

Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 2-0

Bigaspor-Bilecik 1969: 4-1

Gölcükspor-Bartınspor: 3-0

Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği: 5-4

Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3

Silivrispor-Ergene Velimeşe: 2-0

Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu: 3-4

Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler: 2-0

28/09/2023 11:18
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TAGS: Ziraat, Türkiye, Kupas, maç,
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