Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tura 23 maçla devam edildi
28/09/2023
Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turuna 23 maçla devam edildi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu: 1-2
Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor: 4-1
Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor: 4-0
Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0
Bayburt Özel İdare-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 5-6
Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 3-0
Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK: 2-0
Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-7
12 Bingölspor-23 Elazığ FK: 1-2
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor: 0-2
Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol: 3-0
1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor: 4-5
Anadolu Üniversitesi-Sincan Belediyespor: 1-2
Turgutluspor-Aliağa Futbol: 1-3
Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 2-0
Bigaspor-Bilecik 1969: 4-1
Gölcükspor-Bartınspor: 3-0
Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği: 5-4
Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
Silivrispor-Ergene Velimeşe: 2-0
Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu: 3-4
Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler: 2-0