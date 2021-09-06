Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
06/09/2021
Birinci eleme turunun ilk müsabakasında Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk edecek. Batman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele edeceği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise 8 Eylül Çarşamba günü yapılacak.
Bu sezon yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada ilk tur müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)
8 Eylül Çarşamba:
15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)
15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)
16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)