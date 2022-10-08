Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı belli oldu.
08/10/2022
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7'si Spor Toto Süper Lig temsilcisi olmak üzere 68 takımın yer alacağı 3. eleme turunda maç programı şöyle:
18 Ekim Salı:
13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu (Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Altay-Efeler 09 (Alsancak Mustafa Denizli)
14.00 Ankaraspor-Pazarspor (Stadı henüz açıklanmadı)
14.00 Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Mümin Özkasap)
15.00 Çaykur Rizespor-Boyabat 1868 (Çaykur Didi)
17.30 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Adana Demirspor-Adıyaman FK (Yeni Adana)
19 Ekim Çarşamba:
13.00 Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK (Kırklareli Atatürk)
13.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK (Van Atatürk)
14.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor (Yeni Buca)
14.00 Kırşehir FK-İskenderunspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor (13 Şubat Şehir)
14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Balıkesir Atatürk)
14.00 Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Stadı henüz açıklanmadı)
14.00 Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)
14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)
14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gürsel Aksel)
14.00 Adanaspor-Orduspor 1967 (Yeni Adana)
14.00 Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)
14.00 Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
14.00 Serik Belediyespor-Batman Petrolspor (Serik İsmail Ogan)
14.00 Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor (Aktepe)
14.00 Şanlıurfaspor-Karaman FK (Şanlıurfa 11 Nisan)
15.00 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
17.00 Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor (Yeni 19 Mayıs)
19.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Hatay)
21.00 Galatasaray-GMG Kastamonuspor (Nef)
20 Ekim Perşembe:
13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK (Eryaman)
14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)
15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)
17.30 Bitexen Giresunspor-Amasya FK (Çotanak)
20.30 Gaziantep FK-Sarıyer (Kalyon)