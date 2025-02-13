Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında üçüncü maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, karşılaşmalar 25-27 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Grup aşamasında son viraja girilirken, tur atlama şansı bulunan takımların maçları aynı gün ve saatlere planlandı.

Maç programı şu şekilde:

25 Şubat Salı:

