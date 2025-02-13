Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında üçüncü maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, karşılaşmalar 25-27 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Grup aşamasında son viraja girilirken, tur atlama şansı bulunan takımların maçları aynı gün ve saatlere planlandı.
YAYIN TARİHİ:
13/02/2025
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında üçüncü maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, karşılaşmalar 25-27 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Grup aşamasında son viraja girilirken, tur atlama şansı bulunan takımların maçları aynı gün ve saatlere planlandı.
Maç programı şu şekilde:
25 Şubat Salı:
YAYIN TARİHİ: