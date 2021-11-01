Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi yarın yapılacak

Kupada 4. tura toplam 54 takım katılacak.

ads ads ads ads
01/11/2021

ads
ads
ads
ads
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi yarın saat 15.00'te yapılacak.

54 takımın katılacağı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın bu turunda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor ve 3. turu geçen 43 takım yer alacak.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

01/11/2021 10:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ziraat Türkiye Kupası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.