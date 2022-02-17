Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

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17/02/2022

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

1 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

17/02/2022 10:02
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası
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