Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak; Alanyaspor, Beşiktaş, Sivasspor ve Başakşehir ile seri başı olmayan Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor katıldı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Başakşehir

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor/Antalyaspor - Galatasaray/Alanyaspor

Konyaspor/Beşiktaş - Fenerbahçe/Başakşehir

MAÇLAR 9-10-11 ŞUBAT'TA

Son 16 Turu’ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

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15/01/2021 14:05