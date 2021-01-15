Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Sivasspor ile Antalyaspor, Galatasaray ile Alanyaspor, Konyaspor ile Beşiktaş, Fenerbahçe ile Başakşehir birbirlerine rakip oldu.
15/01/2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak; Alanyaspor, Beşiktaş, Sivasspor ve Başakşehir ile seri başı olmayan Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor katıldı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Sivasspor - Antalyaspor
Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Başakşehir
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Sivasspor/Antalyaspor - Galatasaray/Alanyaspor
Konyaspor/Beşiktaş - Fenerbahçe/Başakşehir
MAÇLAR 9-10-11 ŞUBAT'TA
Son 16 Turu’ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.