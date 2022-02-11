Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
11/02/2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi.
İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleşti.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç, yarı final karşılaşmaları ise çift maç usulüyle oynanacak.
Çeyrek final eşleşmelerinde:
Trabzonspor - Fraport Tav Antalyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü