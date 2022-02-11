Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

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11/02/2022

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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi.

İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek  final eşleşmeleri kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç, yarı final karşılaşmaları ise çift maç usulüyle oynanacak.

Çeyrek final eşleşmelerinde: 

Trabzonspor - Fraport Tav Antalyaspor 

Beşiktaş - Kayserispor

 Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük 

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü 

11/02/2022 14:02
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası, futbol, haber
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