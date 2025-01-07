Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı başlıyor
07/01/2025
ZTK grup aşamasında ilk hafta maçları bugün oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Tümosan Konyaspor, 9 Ocak Perşembe günü Ahlatcı Çorum FK'ya konuk olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları bugün oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. C Grubu'nda yer alan Tümosan Konyaspor, 9 Ocak Perşembe günü Ahlatcı Çorum FK'ya konuk olacak.
ZTK İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
7 Ocak Salı:
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ocak Çarşamba
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)