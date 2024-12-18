Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

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18/12/2024

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

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TAGS: haber, kıbrıs
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