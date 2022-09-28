Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turunda 6 karşılaşma oynandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 6 müsabakayla başladı.

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28/09/2022

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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turunda 6 karşılaşma oynandı

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İnegölspor-BC Group Ağrı 1970: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Ankaraspor-Kepez Belediyespor: 5-2

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

Somaspor-Efeler 09: 1-1 (2-2 Uzatmalarda) (4-5 Penaltılarda)

Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-4

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

28/09/2022 09:13
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası
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