Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turunda 6 karşılaşma oynandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 6 müsabakayla başladı.
28/09/2022
Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İnegölspor-BC Group Ağrı 1970: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)
Ankaraspor-Kepez Belediyespor: 5-2
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1
Somaspor-Efeler 09: 1-1 (2-2 Uzatmalarda) (4-5 Penaltılarda)
Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-4
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)