Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu.

ads ads ads ads
23/12/2022

ads
ads
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam edecek.

5. tur maçlarının tamamlanmasının ardından yoluna devam eden 16 takımın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - arabam.com Konyaspor

Demir Grup Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Hangi Kredi Ümraniyespor - Trabzonspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü - Beşiktaş

23/12/2022 11:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ziraat Türkiye Kupası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.