Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu.
23/12/2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam edecek.
5. tur maçlarının tamamlanmasının ardından yoluna devam eden 16 takımın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Corendon Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep FK - arabam.com Konyaspor
Demir Grup Sivasspor - Karacabey Belediyespor
Hangi Kredi Ümraniyespor - Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü - Beşiktaş