Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda sona eren 5. tur maçlarıyla son 16 turuna yükselen takımlar belli oluyor.

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29/12/2021

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Geride kalan karşılaşmalarla birlikte son 16 turu biletini alan takımlar belli oluyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

  • Kasımpaşa
  • Atakaş Hatayspor
  • Fraport TAV Antalyaspor
  • Trabzonspor
  • Altaş Denizlispor


29 Aralık Çarşamba programı:

13.00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor - Ankaraspor
18.30 Göztepe - Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

30 Aralık Perşembe programı:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyspor - Bandırmaspor
15.00 Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
15.00 İttifak Holding Konyaspor - Ümraniyespor
17.00 Demir Grup Sivaspor - MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK - Bursaspor
21.00 Beşiktaş - Altay

29/12/2021 10:05
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası Türkiye Kupası Kasımpaşa Fraport Tav Antalyaspor Trabzonspor Atakaş Hatayspor
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