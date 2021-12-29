Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda sona eren 5. tur maçlarıyla son 16 turuna yükselen takımlar belli oluyor.
29/12/2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Geride kalan karşılaşmalarla birlikte son 16 turu biletini alan takımlar belli oluyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
- Kasımpaşa
- Atakaş Hatayspor
- Fraport TAV Antalyaspor
- Trabzonspor
- Altaş Denizlispor
29 Aralık Çarşamba programı:
13.00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor - Ankaraspor
18.30 Göztepe - Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
30 Aralık Perşembe programı:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyspor - Bandırmaspor
15.00 Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
15.00 İttifak Holding Konyaspor - Ümraniyespor
17.00 Demir Grup Sivaspor - MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK - Bursaspor
21.00 Beşiktaş - Altay