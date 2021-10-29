Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşandı. İşte alınan sonuçlar ve tur sevinci yaşayan takımlar...
29/10/2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları tamamladı. 43 takım adını 4. tura yazdırdı.
Oynanan karşılaşmaların ardından şu takımlar tur atladı;
MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor, Eyüpspor, Amed Sportif Faaliyetler, Akhisarspor, Altay, Yılport Samsunspor, Adanaspor, Kocaelispor, 52 Orduspor, Hekimoğlu Trabzon, Silahtaroğlu Vanspor, Ankara Demirspor, Ağrı 1970, Kahta 02 Spor, Kırşehir Belediyespor, Serik Belediyespor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Alagöz Holding Iğdır, İstanbulspor, Osmaniyespor, Manisa, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Sarıyer, Mardin 1969, Şanlıurfaspor, Bodrumspor, Denizlispor, Uşakspor, Nazilli Belediyespor, Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yukatel Kayserispor, Gençlerbirliği, Altınordu, 68 Aksaray Belediyespor, Sakaryaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor
Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçti.
Alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar şöyle:
26 Ekim Salı:
MKE Ankaragücü-Somaspor: 2-0
Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor: 1-0
Akhisarspor-Bergama Belediyespor: 4-2 (Uzatmalarda)
Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu: 3-2
Eyüpspor-Bucaspor 1928: 2-0
Altay-Belediye Derincespor: 5-1
Yılport Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Adanaspor-Adıyaman: 2-0
27 Ekim Çarşamba:
Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-0 (Uzatmalarda)
Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor: 1-3
Turgutluspor-Mardin 1969: 1-2
Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 0-2
Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor: 1-1 (Pen. 5-4)
Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Ankara Demirspor-Yomraspor: 2-1 (Uzatmalarda)
Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970: 4-5 (Penaltılarda)
Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor: 0-1
Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Serik Belediyespor-Pazarspor: 7-0
Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor: 3-1
Ankaraspor-İnegölspor: 2-0
Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-2
Bodrumspor-Isparta 32 Spor: 3-1 (Uzatmalarda)
Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 5-4 (Penaltılarda)
Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır: 0-2
İstanbulspor-Ergene Velimeşespor: 5-0
Kırklarelispor-Osmaniyespor: 0-1
Manisa-Fatsa Belediyespor: 1-0
Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya: 2-0
Sarıyer-Edirnespor: 2-0
TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor: 1-2
Uşakspor-Nevşehir Belediyespor: 4-3 (Penaltılarda)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor: 5-6 (Penaltılarda)
Bursaspor-Ceyhanspor: 6-1
Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor: 3-0 (Uzatmalarda)
28 Ekim Perşembe:
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor: 3-1 (Uzatmalarda)
Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor: 5-3 (Uzatmalarda)
Gençlerbirliği-Pendikspor: 3-1
Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor: 5-0
Adana Demirspor-Niğde Anadolu: 3-0
NOT: Tur atlayan takımlar koyu renkle yazılmıştır...