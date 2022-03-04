Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

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04/03/2022

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kupada dördüncü ve son çeyrek final müsabakasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta rakibini uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Alanyaspor ile de Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanşlar ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

04/03/2022 08:40
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası
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