Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maç tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maçların tarihleri belli oldu.

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11/09/2023

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maç tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü ön eleme turu maçlarıyla başlayacak organizasyonda 1. eleme turu karşılaşmaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kupada 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. eleme turu, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da ise 3. eleme turu maçları yapılacak.

Organizasyonda, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak 4. eleme turu müsabakalarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde çeyrek final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

11/09/2023 20:26
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ve final dışındaki maç tarihleri açıklandı
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