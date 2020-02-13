Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor maçıyla sona erdi.

Kupada Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor yarı finale yükselen takımlar oldu.

Fenerbahçe, çeyrek finalde rakibi Kırkalerelispor ilk maçta 3-0 ikinci maçta 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Aytemiz Alanyaspor ise evinde oynadığı çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Akdeniz temsilcisi, rövanş maçında Tür Telekom Stadı'nda Galatasaray'a 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla tur biletini kaptı.

Trabzonspor ise çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0, ikinci maçta da 4-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalin son maçında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale yükselen taraf oldu.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

Fenerbahçe - Trabzonspor

Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor

Kaynak: TRT SPOR

13/02/2020 22:47