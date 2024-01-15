Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
15/01/2024
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan