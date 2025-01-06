Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ocak Çarşamba

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)