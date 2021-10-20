Zirve el değişti! İşte Dünyanın en zengini

Forbes tarafından anlık olarak paylaşılan dünyanın en zenginleri listesinin ilk sırası Temmuz ayından bu yana dördüncü kez el değiştirdi.

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20/10/2021

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Zirve el değişti! İşte Dünyanın en zengini

Forbes tarafından anlık olarak paylaşılan dünyanın en zenginleri listesinin ilk sırası Temmuz ayından bu yana dördüncü kez el değiştirdi.

Geçtiğimiz ay 700 dolar seviyelerinde gezen şirket hisseleri 870 dolar seviyelerine yükselen Tesla CEO’su Elon Musk, Temmuz ayının ardından yeniden ilk sıraya yükselirken, ikinci sıradaki Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile arasındaki farkı 20 milyar doların üzerine çıkardı. Listede Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault üçüncü sırada yer aldı. 

İşte yenilenen haliyle dünyanın en zengin 10 kişisi:

10- WARREN BUFFETT: 102.8 MİLYAR DOLAR

Güncel

Berkshire Hathaway

9- MUKESH AMBANİ: 103.7 MİLYAR DOLAR

728xauto 1 Güncel

Reliance Industries

8- SERGEY BRİN: 117.5 MİLYAR DOLAR

728xauto 2 Güncel

Google

7- MARK ZUCKERBERG: 120 MİLYAR DOLAR

728xauto 3 Güncel

Facebook

6- LARRY PAGE: 122 MİLYAR DOLAR

Güncel

Google

5- LARRY ELLİSON: 126.6 MİLYAR

Güncel

Oracle

4- BİLL GATES: 132.9 MİLYAR DOLAR

1080xauto 1 Güncel

Microsoft

3- BERNARD ARNAULT: 181.5 MİLYAR DOLAR

1080xauto 2 Güncel

LVMH

2- JEFF BEZOS: 199.7 MİLYAR DOLAR

1080xauto 3 Güncel

Amazon

1- ELON MUSK: 220.9 MİLYAR DOLAR

1080xauto 4 Güncel

Tesla, SpaceX

20/10/2021 09:10
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TAGS: dünya, zengin
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