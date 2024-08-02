Zirve Hubert Kos'un

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 200 metre sırt üstü kategorisinde finaller yapıldı.

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02/08/2024

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Zirve Hubert Kos'un

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Macar yüzücü Hubert Kos, 1 dakika 54 saniye 26 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan yüzücü Apostolos Christou, 1 dakika 54 saniye 85 saliseyle gümüş madalya kazanırken, İsviçreli Roman Mityukov, 1 dakika 54 saniye 85 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Finalleri 1 dakika, 55 saniye, 60 saliseyle yedinci sırada tamamlayan Güney Afrikalı sporcu Pieter Coetze ise elde ettiği bu dereceyle Afrika rekoru kırdı.

02/08/2024 14:13
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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