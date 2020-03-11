Zirve İzcilik Derneği Taşkent'te kamp yaptı

Zirve İzcilik Derneği 6- 7- 8 Mart tarihlerinde Taşkent Piknik Alanı sınırları içinde Merhume izcimiz Esin SÖNMEZTÜRK anısına bir kamp gerçekleştirdi.

Kampa 145 izci ve lider katıldı. Kamp süresince izciler çevre, doğa ve yaban hayat eğitimi, dağcılık ve dağlık arazide ilerleme, tırmanma, yürüyüş eğitimleri, arazide iz bulma, yön bulma, geceleyin yıldızlarla yön bulma, izci oyunları, marşlar, izci bağırış ve alkışLarı, ateş çeşitleri, arazide emniyetli ateş yakma teknikleri gibi bilgileri alarak uygulama fırsatı yakaladılar.

Taşkent Şehitliğini ziyarette bulundular. Kampımızı Kız izci örgütü liderlerinden Semra BOZER ve Birsen ŞEMSEDDİN, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman AKYILDIZ, Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime KARASEL AYDA ve Merhume izcimiz Esin SÖNMEZTÜRK’ün ailesi ziyaret ederek izcilerimizle vakit geçirip ikramlarda bulundular.

Zirve İzcilik Derneği Başkanı Hakan İnce yaptığı açıklamada:

Derneğimize bu kampı gerçekleştirmesinde kamp alanı sağlayan Taşken Piknik alanı yetkililerine Çevre ve Doğa Eğitimi veren Nazım KAŞOT’a, dağcılık eğitimi veren Mağara Meraklıları Derneğine, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali KARAVEZİRLER’e, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman AKYILDIZ’a, Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime KARASEL AYDA’ya teşekkür eder. Izci gençlerimize ailelerine liderlerimize de ayrıca teşekkür ederiz.

11/03/2020 12:16