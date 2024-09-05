Zirvedekilerin gurur gecesi

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05/09/2024

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Zirvedekilerin gurur gecesi

Zirve Kıbrıs ve Temedya tarafından düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Zirve Spor ve Sanat Ödülleri Gala Gecesi" yüzlerce kişinin katılımıyla dün akşam Vuni Palace Hotel’de gerçekleştirildi.

Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ana Muhalefet Partisi Lideri Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, birçok bakan ve milletvekilinin yanı sıra, belediye başkanları, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

05/09/2024 22:01
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TAGS: Zirvedekilerin gurur gecesi
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