Zirvenin maçı RDÜ’nün: 74-68

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de çekişme her geçen hafta daha da yükseliyor.

Ligin zirvesinde yer alan iki takım, lider Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile takipçisi Rauf Denktaş Ünversitesi Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Uzun süre BAÜ’nün önde götürdüğü maçta RDÜ son periyotta üstünlüğü ele aldı ve karşılaşmayı 74-68 kazanarak liderliğe ortak oldu.

RDÜ son periyotta galibiyete gitti

İlk periyodu RDÜ 14-13 önde geçerken, soyunma odasına BAÜ’nün 32-22 üstünlüğünde gidildi. Üçüncü periyotta RDÜ farkı azaltsa da final periyoduna BAÜ 52-47 önde başladı.

Son periyot nefesleri keserken, RDÜ üstünlüğü ele aldı ve maç sonuna kadar bunu yitirmeyerek maçı 74-68 kazanmasını bildi.

RDÜ’de Emmanuel Paye 21, Ilenekhian 15, Weah 14 sayı ile oynarken, James Baker 12 sayı 12 ribaunt ve 6 asist ile maçı tamamladı.

BAÜ’de ise en fazla sayı üreten oyuncu 15 ile Temur Rustamov oldu.

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18/03/2023 17:42