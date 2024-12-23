Zirvesi sürprizli: Dünyanın en dik teleferiği mesaiye başladı

Bern Alpleri'nde yerini alan bu son teknoloji ürünü teleferik, yalnızca 4 dakika süren bin 194 metrelik bir seferle yolcularını 775 metrelik rekor yüksekliğe çıkarıyor. Yaklaşık 75 derecelik inanılmaz eğimi aşabilmek için kabinler, özel olarak tasarlanan 11 metrelik kollarla kablolara bağlanıyor.

Tek seferde 85 yolcu kapasitesine sahip iki kabin, modern kamera ve sensör sistemleriyle donatılmış durumda. Ayrıca, bu sistem sayesinde teleferik uzaktan kontrol edilebiliyor.

775 METRENİN SONUNDA SÜRPRİZ BEKLİYOR

Teleferik yalnızca rekor kıran eğimiyle değil, çıktığı zirvedeki tarihi ve turistik mekanlarla da dikkat çekiyor. Schilthorn'un tepesinde, 1969 yapımı James Bond filmi 'Kraliçe’nin Hizmetinde' (On Her Majesty's Secret Service) ile meşhur olan ve kendi etrafında dönebilen restoran yer alıyor. Dünyanın ilk dönen restoranı olduğu iddia edilen bu yapı, Bernli mimar Konrad Wolf'un imzasını taşıyor.

YOLU 32 DAKİKADAN 18 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYOR

Frankfurter Rundschau'da yer alan habere göre Schilthornbahn 20XX projesi kapsamında hayata geçirilen teleferik, Stechelberg-Mürren-Birg-Schilthorn hattındaki yolculuk süresini 32 dakikadan 18 dakikaya düşürmeyi hedefliyor.

Henüz Guinness tarafından resmen tanınmasa da İsviçre, bu alanda rekor kırmaya alışık. 2017’de Stoos kasabasında açılan füniküler de dikliğiyle dünyayı kendine hayran bırakmıştı.