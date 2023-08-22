Çevresinde çok sevilen biri olan; emekli ögretmen, sporcu, sendikacı, kooperatifci, mücahit komutanı Ziya Özkoşar (Ziya Hoca) hayatını kaybetti.

Özkoşar’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özkoşar’ın cenazesi yarın (23.08.2023) Yılmazköy Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yılmazköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Zamansı vefatıyla herkesi yasa boğan Ziya Özkoşar, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in kayınpederiydi.