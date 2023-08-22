Ziya Hoca Hayatını Kaybetti

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22/08/2023

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Ziya Hoca Hayatını Kaybetti

Çevresinde çok sevilen biri olan; emekli ögretmen, sporcu, sendikacı, kooperatifci, mücahit komutanı Ziya Özkoşar (Ziya Hoca) hayatını kaybetti.

Özkoşar’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özkoşar’ın cenazesi yarın (23.08.2023) Yılmazköy Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yılmazköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Zamansı vefatıyla herkesi yasa boğan Ziya Özkoşar, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in kayınpederiydi.

 

 

 

22/08/2023 19:43
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TAGS: Ziya Hoca Hayatını Kaybetti
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