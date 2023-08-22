Ziya Öztürkler: BM'nin engelleme girişimi hukuki ve insani olarak kabul edilemez

Eski İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Pile-Yiğitler yoluyla ilgili gelişmeler üzerine önemli bir açıklama yaptı.

Öztürkler'in açıklaması şöyle

"DEVLETİMİZİN EGEMENLİĞİNE, TOPRAKLARIMIZA, İNSANIMIZIN HİZMET HAKKINA SAHİP ÇIKMAK HER KIBRIS TÜRKÜ’NÜN BİRİNCİL VAZİFESİDİR"

Kıbrıs Adası’ndaki misyonunun ve tarafsızlık ilkesinin dışına çıkan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Pile Köyümüzde insanlarımızın rahat ulaşımını sağlamak üzere Devletimizin uzun süredir planladığı ve çalıştığı yol projesine engel olma girişimi ne hukuki olarak, ne de insani olarak kabul edilemez.

Pile köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamlarını idame ettirmek üzere çalıştıkları arazilerine ve KKTC topraklarına sağlıklı koşullarda ulaşmalarını sağlamak üzere devletimizin Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi için başlattığı yol yapım çalışmaları, medeni dünyada kabul gören en temel insan haklardan biri olan ulaşım hakkı olup, tamamen insani bir konudur.

BM Barış Gücü askerlerinin, KKTC toprakları içerisinde yol yapımında çalışanlara ve oradaki güvenliği sağlayan Polislerimize karşı müdahalede bulunması sonucu maalesef yaralanan Polislerimiz olmuştur. BM Barış Gücü askerlerinin taraflı ve haddini aşan tüm müdahalelerine rağmen devletimiz sadece insanlarımızın ulaşım hakkı ve devletimizin egemenliği hususlarında net duruş sergilemiş, konu hakkında gerekli girişimler yapılmış, sulh içerisinde bir çözüm için adımlar atmıştır.

Bu topraklarda yüzyıllardır Kıbrıs Türkü vardır ve var olacaktır. Bu gerçeği görmezden gelerek Kıbrıs Türkü’ne yönelik yok sayma girişimleri kimden gelirse gelsin asla kabul edeceğimiz bir mevzu değildir. Büyük fedakârlıklar ve mücadelelerle kurduğumuz Devletimizin egemenliğine, topraklarımıza, insanımızın hizmet hakkına sahip çıkmak her Kıbrıs Türkü’nün birincil vazifesidir."