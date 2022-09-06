Ziya Öztürkler: E-vize uygulaması hayata geçecek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler e-vize uygulamasının hayata geçirileceğini böylelikle suçların önüne geçilebileceğini vurguladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Haber Kıbrıs Genel Yayın yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı. Öztürkler, KKTC’nin suç olaylarıyla anılmamasının kendileri için çok önemli olduğunu ancak istatistiklere bakıldığı zaman ileride yaşanabilecek sıkıntıların görülebildiğini kaydetti.

“EN YÜKSEK DEPORT KARARI”

Bakan Öztürkler dört aylık görev süresi boyunca en fazla deport ve giriş yasağına imza attığını vurgulayarak, kriminal olaylara karşı sıfır tolerans gösterdiğini belirtti.

PGM ve GKK ile ciddi bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Bakan Öztürkler, ülkeye girdiğinde sıkıntı yaratabilecek kişilere ülkeye gelemeden de giriş yasağı koymaya devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Öztürkler bine yakın yabancı uyruklu şahsı deport ettiklerini ancak ekim ve kasım aylarında yeniden ülkeye girişlerin olacağını ve suçların çoğalabileceği uyarısında bulundu.

“E-VİZE HAYATA GEÇECEK”

İçişleri Bakanı Öztürkler şuanda en büyük sıkıntının vize olduğunu kaydederek vize uygulanan ülke sayısının artırılması gerektiğini belirtti. E-vize uygulamasının yakında hayat bulacağını ifade eden Bakan Öztürkler projenin hazır olduğunu maliyenin beklendiğini vurguladı.

YENİ CEZAEVİ

Yeni cezaevine kısa sürede taşınacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı ziya Öztürkler, 100 yeni gardiyanın alındığını ve bir ay içerisinde yeni binaya taşınmayı hedeflediklerini kaydetti.

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06/09/2022 15:41