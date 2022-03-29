Ziya Öztürkler: Genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 21.4

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ziya Öztürkler, işsizlik ve meslek seçimiyle ilgili Cumhuriyet Meclisi'nde konuşma yaptı. Yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Öztürkler, meslek seçimi kararının insanın yaşamı boyunca vereceği en önemli kararlardan biri olduğunu söyledi.

Kişi yaptığı seçimle tüm yaşantısına şekil vereceği gibi yaşayacağı çevreyi ve ilişkide bulunacağı insanları da seçeceğini kaydeden Öztürkler, "Bu anlamda insanın yaşam biçiminin de seçimi olarak ifade edilebilecek meslek seçimi, insan hayatının önemli bir dönüm noktasıdır. Bireyin mesleğine yönelik doğru bir karar alması, yaşamında mutlu ve başarılı olabilmesine katkı koyacaktır." dedi.

"GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21.4"

Meslek seçiminin bilinçli yapılmasının hem birey hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Öztürkler, İstatistik Kurumu tarafından %7,8'lik genç nüfus olduğunu, genç nüfusun içerisindeki işsizlik de oranının da % 21,4 olarak açıklandığını kaydetti. Öztürkler, genç nüfustaki işsizlik oranını düşürmek için bazı çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

Ziya Öztürkler’in konuşması şöyle:

Meslek seçimi kararı, insanın yaşamı boyunca vereceği en önemli kararlardan biridir. Kişi yaptığı seçimle tüm yaşantısına şekil vereceği gibi yaşayacağı çevreyi ve ilişkide bulunacağı insanları da seçmiş olacaktır. Bu anlamda insanın yaşam biçiminin de seçimi olarak ifade edilebilecek meslek seçimi, insan hayatının önemli bir dönüm noktasıdır. Bireyin mesleğine yönelik doğru bir karar alması, yaşamında mutlu ve başarılı olabilmesine katkı koyacaktır.

Meslek seçiminin bilinçli yapılması hem birey hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gün ülkemizde işsizlik oranı İstatistik Kurumu tarafından %7,8, genç nüfustaki işsizlik de oranı da % 21,4 olarak açıklandı. Genç nüfustaki işsizlik oranı önemlidir. Bu oranı düşürmek için bazı çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmelidir.

Yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri 'İleri Alan Çalışması'dır. Görev yaptığım dönemde MEB YÖDİD tarafından, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektörlerden paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmayla; ülkemizde sektörlerin ihtiyaç alanlarını belirleyerek, hem günümüzde hem de yakın gelecekte üniversitede bölüm tercihi yapacak gençlere rehberlik etmek amaçlanmıştır.

Bu çalışmada belirlenen alanlar gençlerimize yol gösterici niteliktedir. Örneğin; ülkemizde hukukçu sayısı çokken Deniz Hukuku, Bilişim Hukuku, Avrupa Hukuku gibi alanlarda ihtiyaç vardır. Ya da Eczacılık alanında eğitim almış gencimiz çokken, Farmakoloji, Toksikolojide eksikliğimiz vardır. Ayrıca mesleki teknik eğitimin desteklenmesi önemlidir. Adamızda Enerji Mühendisi sayısı fazla iken, Enerji Teknikeri ihtiyacını karşılamak da mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi ile olacaktır. Ülkemizdeki ihtiyaç alanlarını dikkate alarak gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme yapmak mühimdir. Hem iş bulacakları hem de mutlu olacakları meslekleri tercih etmelidir gençler.

Gencin doğru meslek seçimi devlete ve topluma hizmet açısından olumlu yansıyacak, yaptığı doğru seçimle mutlu, başarılı bir birey ve iş sahibi olacaktır. Bilinçli meslek seçimi yapan ve işini severek gerçekleştiren kişi, ülkesine ve topluma daha yararlı işler yapacaktır.

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29/03/2022 22:50