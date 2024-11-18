Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti

Ziya Öztürkler, bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve Mecliste yaşanan tartışmalara son vermek için Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel iradesiyle istifa ettiğini açıkladı.

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18/11/2024

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Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti

 Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, görevinden kişisel iradesi ile istifa ettiğini duyurdu.

Öztürkler, istifa gerekçesini “bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek” olarak gösterdi.

Öztürkler’in açıklaması şöyle:

“18 Ekim 2024 Tarihli Genel Kurul kararı ile ilan edilerek Meclis Başkanlığı görevini yürütmeye başlamış bulunmaktayım.

Hemen arkasından hem bizim hem de anavatanımız için çok önemli olan devlet temsiliyeti adına 29 Ekim Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşu ardından da 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş törenlerinde yer aldım.

Gelinen aşamada Mecliste yaşanan süreç hepimizin malumudur. Tüm halkımız için önemli olan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için K.K.T.C Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel irademle istifa ediyorum.

Bu kararımın genel başkanım, UBP yönetimi, meclis başkanı seçilirken bana oy verenler ve halkımız tarafından anlayışla karşılanmasını arzuluyorum. Saygılarımla.”

18/11/2024 08:39
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TAGS: Ziya Öztürkler, haber, kıbrıs
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