Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı Resmi Gazete’de yayımlandı

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçildiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Meclis’in 7 Ekim 2024 tarihli İkinci Birleşimin, 18 Ekim 2024 tarihli Beşinci, Altıncı ve Yedinci Oturumlarında yapmış olduğu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Seçiminin Seçim Sonucu, Anayasa ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü gereğince bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Buna göre, beşinci tur oylamada toplantıya katılanların salt çoğunluğu üzerinde 26 kabul oyu alan Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçildi.