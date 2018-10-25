Zıya Rızkı Anılıyor

eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı, ölümünün 24’üncü yıldönümünde 27 Ekim Cumartesi günü törenlerle anılacak.

Ziya Rızkı için ilk tören, Girne’deki büstü önünde saat 9.30’da düzenlenecek. Buradaki törende büste çelenkler konularak saygı duruşunda bulunulacak.

Ziya Rızkı için ikinci tören ise Karaoğlanoğlu mezarlığındaki kabri başında saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Törende, Ziya Rızkı’nın hayatı ve mücadelesi ile ilgili konuşmalar yapılacak, kabrine çiçekler bırakılacak.

Toplum lideri Ziya Rızkı, Kıbrıs Türk halkına, çalışma yaşamında, varoluş mücadelesinde Serdar, siyasi hayatta Temsilciler Meclisi üyesi ve milletvekili, spor ve kültür adamı ve belediye başkanı olarak üstün hizmetlerde bulunmuştu.